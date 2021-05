137 Kita-Plätze fehlen pro Jahr

Viernheim. „Die Kitas sind wie ein Bus“, zieht Amtsleiter Rudolf Haas einen bildlichen Vergleich: „Im Sommer, am Bahnhof, steigen alle Vorschulkinder aus, dann sind Plätze frei. An zwölf Stationen, jeden Monat, wollen dann neue dreijährige Kinder einsteigen. Es gibt im Bus aber Platzreservierungen für Krippenkinder und Geschwisterkinder. Deswegen können nicht alle Kinder mitgenommen werden.“

Der Leiter des Amts für Soziales führte den Stadtverordneten im Sozial- und Kulturausschuss deutlich vor Augen: „Wir haben in diesem Jahr Kinder, die drei Jahre alt sind und die einen Rechtsanspruch haben, für die wir aber keinen Kitaplatz anbieten können.“

Eltern auf Betreuung angewiesen

Der Kindertagesstättenentwicklungplan steht auf der Tagesordnung der ersten regulären Sitzung des Ausschusses nach der Kommunalwahl. „Bei den Krippenplätzen für Unter-Dreijährige sieht es besser aus als in den vergangenen Jahren. Wir haben im Moment nicht alle vorhandenen Plätze belegt“, erläutert Rudolf Haas die vorgelegten Zahlen. 297 Plätze stehen in zwölf Einrichtungen zur Verfügung, damit könne man rund 43 Prozent der Kinder im betreffenden Alter einen Platz anbieten. „Wir versuchen, hier auf einen Deckungsgrad von 45 Prozent zu kommen“, sagt Haas.

Bei den Kindergärten und den Plätzen für Kinder ab drei Jahre werde zwar keine 100-Prozent-Deckung angestrebt, sondern die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgesehenen 97,5 Prozent. „Diesen hohen Grad werden wir in Viernheim nicht schaffen“, so Haas. Die Kommune visiere die 95 Prozent an. Doch auch um diese Marke zu erreichen, sind derzeit nicht genügend Plätze vorhanden. Im Kitaplan bis 2025 geht die Verwaltung von rund 1400 Kindern mit Rechtsanspruch aus. Derzeit können in den Kitas nur 1191 Plätze angeboten werden. „Das bedeutet pro Jahr 137 Kinder, die ohne Platz sind“, fasst Haas zusammen.

Dabei seien Eltern auf Betreuung ihrer Kinder angewiesen – und möchten sie in einer Bildungseinrichtung mit entsprechenden Fördermöglichkeiten wissen. Bürgermeister Matthias Baaß bestätigt das: „Die Nachfrage nach Kinderbetreuung ist sehr hoch, wie sich auch in Corona-Pandemie gezeigt hat. Der Bitte der hessischen Landesregierung, die Kinder zuhause zu betreuen, konnten zuletzt immer weniger Eltern nachkommen.“ Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Torben Kruhmann (CDU) erklärt Rudolf, warum sich der prognostizierte Fehlbedarf erhöht habe. Zum einen wohnen durch Zuzug mehr Kinder in Viernheim. In der Kita „Meilenstein“ seien 25 Kitaplätze weggefallen, die vor drei Jahren wegen des hohen Bedarfs eingerichtet wurden und nun zugunsten des U3-Bereichs aufgelöst wurden.

Ein weiterer Grund sei die Reduzierung von regulären Plätzen wegen Integrationsplätzen. „Die Betreuung von Integrationskindern ist personalintensiver, daher wird die Gruppenstärke abgesenkt“, so Haas. Der Schlüssel sei abhängig vom Handicap des Kindes. In manchen Einrichtungen fallen im Schnitt nur 1,5 Plätze weg, in anderen gleich fünf Plätze. „Man kann nicht sagen, wie sich das jährlich entwickelt, ob der Bedarf an Integrationsplätzen steigt oder sinkt.“

Der Kita-Entwicklungsplan und die fehlenden Betreuungsplätze bleiben weiterhin Thema in den politischen Gremien. Ausschussvorsitzender Torben Kruhmann erinnert an die fraktionsübergreifende „Arbeitsgruppe Kita“, die derzeit schon verschiedene Modelle und Pläne erörtere: „Diese Ergebnisse werden bald im Ausschuss vorgestellt und dann in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.“

