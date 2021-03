Viernheim. Als „Boxermischlinge“ wurden sie deklariert, doch den Ordnungsbehörden in Südhessen war gleich klar, dass es sich hier um „Listenhunde“ handelte: Das Viernheimer Tierheim betreut derzeit einen Wurf mit 13 Welpen aus einer beschlagnahmten illegalen Zucht.

AdUnit urban-intext1

Die nun neun Wochen alten sieben Rüden sowie sechs Hundemädchen sollen bald in besonders verantwortungsvolle Hände abgegeben werden, wie Perdita Lübbe-Scheuermann erklärt. Interessenten müssen unter anderem ein positives Führungszeugnis und eine schriftliche Erlaubnis des Vermieters mitbringen. Je nach Bundesland des neuen Wohnortes müssen Frauchen oder Herrchen weitere Auflagen mit ihrem neuen Familienmitglied erfüllen, weil die American Bulldoggen in manchen Bundesländern als potenziell gefährliche Tiere gelistet sind.

Jeder neue Welpenbesitzer erhält ein persönliches „Coaching“. So sollen die positiven Anlagen der sensiblen, temperamentvollen und cleveren Hunde gleich in die richtigen Bahnen gelenkt werden. An Ersthundebesitzer wolle man die Welpen nicht abgeben. miro