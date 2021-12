120 Mal große Freude zu Weihnachten

Viernheim. Weihnachtsstimmung pur im Sozialzentrum: Auf den Tischen in der Vesperstube liegen 120 Geschenke, große und kleine, liebevoll verpackte Päckchen. Kurz vor den Festtagen bringt die Initiative „Wir Unternehmen für Viernheim“ (WUfV) damit viel Weihnachtsfreude in Viernheimer Familien.

Die Aktion „Viernheimer Weihnachtsbaum“ fand zum zehnten Mal statt, wieder wurden Geschenke für Kinder aus benachteiligten Familien gesammelt. „Das Ergebnis sieht schon toll aus“, freut sich WUfV-Sprecher Karl-Heinz Neumann über die vielen Pakete. Im Sozialzentrum und im Jobcenter waren je 60 Wunschzettel an Kinder verteilt worden. Die Kinder durften persönliche Herzenswünsche aufschreiben, deren Wert 30 Euro nicht überschreiten sollte.

Diese Wunschzettel wurden in der Sparkasse-Hauptstelle in der Schulstraße an den Baum gehängt und konnten dort von den Viernheimern abgehängt werden, um Kinderweihnachtsträume wahr werden zu lassen. „Die Wunschzettel waren schnell weg, und alle Geschenke sind rechtzeitig wieder angekommen“, erzählt Neumann. Neben vielen Firmen und Privatpersonen hätten auch die Bürgerstiftung und der Lions Club sich beteiligt und einige Geschenke besorgt. Die Päckchen stapelten sich erst in der Sparkasse, und wurden dann zum Sozialzentrum gefahren.

Da liegen die Geschenke nun auf den Tischen, in buntes Weihnachtsgeschenkpapier verpackt, mit Bändern und Schokolade dekoriert. „Manche Schenker haben einen persönlichen Weihnachtsgruß beigelegt“, zeigt Neumann auf Karten und Briefe an den Präsenten. Meistgewünschtes Geschenk war ein Tretroller, denn gleich mehrere große Pakete stehen vor dem Geschenktisch. Auch Puppenhäuser sind verpackt worden, dazu Lego-Bausteine, Autos, aber auch Stifte und Knete oder Mütze und Schal und sogar eine Gitarre.

Den Wunsch eines vierjährigen Jungen – „ein Leben in Glück, Gesundheit und Frieden“ – können die WUfV-Mitglieder natürlich nicht erfüllen, haben aber auch für ihn ein passendes Spielzeug besorgt. Die Geschenke bleiben nicht lange auf den Tischen liegen, sie werden direkt an die Kinder verteilt. Die Familien sind zeitversetzt ins Sozialzentrum eingeladen worden, um die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können.

Karin Maliske, Martina Bartzsch-Latscha, Barbara Schmitt, Wolfgang Hofmann, Rolf Jahn und Karl-Heinz-Neumann (WUfV), Antje Dott (Jobcenter) und Heinz Bitsch (Sozialzentrum) spielen Christkind und Weihnachtsmann und geben die Präsente an die Mädchen und Jungen weiter. Und weil bei der Aktion „Viernheimer Weihnachtsbaum“ die Diskretion an oberster Stelle steht, erfolgt die große Bescherung ganz ohne Öffentlichkeit, aber mit vielen großen leuchtenden Kinderaugen. su