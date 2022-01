Ein zwölf Jahre alter Fahrradfahrer aus Viernheim ist bei einem Unfall am Montag, 24. Januar, verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge gegen 7.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Allee in Viernheim auf seinem Fahrrad unterwegs zur Schule. Auf Höhe der Hausnummer 57 fuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw auf das Hinterrad des Fahrrads auf. Der Junge stürzte und zog sich dabei eine

...