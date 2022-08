Viernheim. Die Viernheimer Kutschengilde richtet ihr nunmehr 44. Fahrturnier aus. Vom 11. bis 14. August präsentiert der Verein nach eigenen Angaben wieder Fahrsport der Spitzenklasse. Die Ausschreibung sei regelrecht „überrannt“ worden: 107 Gespanne aus ganz Deutschland mit mehr als 300 Pferden werden in Viernheim zu Gast sein. Hatte die Kutschengilde zu Beginn dieses Jahres noch Bedenken, ob nach Corona überhaupt noch Gespanne den Weg nach Viernheim oder zu anderen Fahrturnieren finden, so mussten die Organisatoren sogar noch den eigentlich gar nicht vorgesehenen Donnerstag einbinden, um die große Anzahl an Meldungen bewältigen zu können.

Neben der Hessenmeisterschaft der Zweispänner Pferde und Pony sind in diesem Jahr auch die Fahrsportamateure am Start. Die Klasse-A-Fahrer fiebern demnach bereits ihrem Start auf dem europaweit bekannten Gelände der Viernheimer Kutschengilde entgegen. Zur großen Freude der Veranstalter haben sich auch acht Vierspänner Pferde und sieben Pony-Viererzüge in Viernheim angemeldet, die sich auf dem Terrain der Kutschengilde noch den letzten Schliff geben, bevor sie dann weiterziehen zu den anstehenden Weltmeisterschaften in Rom.

Freier Eintritt

Fahrsport auf höchstem Niveau gibt es in Viernheim zu sehen. © Kutschengilde

Zuschauer sind willkommen, der Eintritt zu der Veranstaltung ist wie immer frei. Bereits sehr bekannt und beliebt ist laut Veranstalter das kulinarische Angebot während der Wettbewerbe. Spießbraten vom Holzkohlengrill und andere Speisen werden angeboten. Am Freitag- und Samstagabend finden im Festzelt ab 20 Uhr jeweils die Siegerehrungen des Tages statt. Anschließend legt der DJ auf und es kann getanzt werden. Am Sonntag wird dann gegen 16 Uhr die große Siegerehrung mit vielen beeindruckenden Gespannen stattfinden. red