Zwei weitere Tote im Kreis

Das Pandemiegeschehen nimmt auch in der Region weiter zu. Laut Mitteilung des Landesgesundheitsamtes von Donnerstag, 15 Uhr, liegt die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis jetzt bei 223,3. Der Kreis selbst meldete (Stand Donnerstag, 7.08 Uhr) eine Inzidenz von 219,2, was einem Anstieg um 7,1 entspricht. Laut diesen Angaben betrug die Zahl der Gesamtfälle im Kreis 42 840, das sind 266 mehr als am Vortrag. Die Zahl der Toten stieg um zwei auf 542.

Dem gegenüber sank die Zahl der Neuinfektionen im Kreis um 61 auf 266, die Zahl der aktiven Fälle um 73 auf 1968. Die Zahl der Genesenen nahm um 337 auf 40 330 zu.

Hier die Fallzahlen (Stand: Donnerstag, 7.08 Uhr) aus den Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße: zuerst alle bisher registrierten Corona-Fälle, dahinter die tagesaktuellen Neuinfektionen und die Zahl der noch infizierten Bürger:

Edingen-Neckarhausen: 1143/3/51

Heddesheim: 1026 / 4 / 46

Hirschberg: 656 / 2 / 24

Ilvesheim: 674 / 1 / 19

Ladenburg: 835 / 4 / 29

Schriesheim: 883 / 9 / 53

Weinheim: 3303 / 22 / 175. -tin