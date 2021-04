Zwei Autos aufgebrochen

Doppelter Diebstahl aus Autos in Schriesheim in der Landstraße und der Sofienstraße: Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag 10 Uhr, wurden aus einem Mercedes-Benz in der Landstraße unter anderem ein Navigationsgerät, ein Mobiltelefon, ein Rucksack und weitere persönliche Gegenstände entwendet. Der Diebstahlschaden an dem Fahrzeug, das in einem Hof geparkt war, beläuft sich auf rund 180 Euro.

Etwa im selben Zeitraum, zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, wurde aus einem Opel in der Sofienstraße der Fahrzeugschein sowie der Fahrzeugbrief entwendet. Der Diebstahlschaden liegt hier bei rund 100 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Schriesheim unter Telefon 06203/61 30 1 oder die Polizei Weinheim (06201/10 03 0) entgegen. pol/sko