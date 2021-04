Der Friedhof im kleinen Schriesheimer Odenwaldstadtteil Ursenbach ist nicht nur der kleinste, sondern vermutlich auch der jüngste. Erst 1878 wurde er angelegt, 1961 entstand die Kapelle. Früher wurden die Verstorbenen der kleinen Siedlung in Leutershausen beigesetzt, ab 1833 in Heiligkreuz. Ihre letzte Reise traten die Ursenbacher über den Leichtweg an, wie der Weg über die Saatschule bis zum

...