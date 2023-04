Zollitsch auch Ehrenpate

Wir haben es gemeldet: Als Folge des mit seinem Namen verbundenen Skandals hat der frühere Erzbischof Robert Zollitsch seine staatlichen Ehrungen zurückgegeben, so das Bundesverdienstkreuz, den Verdienstorden des Landes und die Staufermedaille. Doch was ist mit der Ehrenmitgliedschaft des Madonnenbergvereins Schriesheim?, fragt der frühere Vorsitzende des Verkehrsvereins, Karl-Heinz Schulz, in einer e-Mal an die Redaktion.

Denn am 20. Oktober 2014 wurde Zollitsch Ehrenpate des Madonnenbergs. Eigentlich sollte und wollte damals der Vorjahrespreisträger, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, selbst die Laudatio halten. Doch der war erkrankt, so dass Regierungspräsidentin Nicolette Kressl einsprang. Landrat Stefan Dallinger und Bürgermeister Hansjörg Höfer überreichten dem zu Ehrenden die Urkunde. Zollitsch bedankte sich mit den Worten: „Der Wein löst die Zunge und öffnet die Herzen“.