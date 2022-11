Wortwitz und edle Weine von der Badischen Bergstraße

Schriesheim. Sie ist seit Jahren der „Hotspot“ im Schriesheimer Veranstaltungsherbst, wie der veranstaltende Kulturkreis über seine heiter-literarische Weinprobe im Zehntkeller sagt. Nach mehr als drei Jahren Pandemie-bedingter Karenzzeit gab es jetzt ein Comeback mit Schauspieler und Regisseur Peter Nassauer, und das auch in der 18. Auflage mit 160 Teilnehmern ausverkauft. In der Krimi-Reihe „Tatort“ spielte er 1977 den Assistenten „Mewes“ von Oberkommissarin Marianne Buchmüller (Nicole Heesters). Mit 71 Jahren zelebriert er lieber Veranstaltungen wie diese Lesung, begleitet von Weinen der Winzergenossenschaft Schriesheim, die deren Geschäftsführer Manuel Bretschi in der „guten Stube“ kredenzte. Weinhoheiten von einst und heute bereicherten den Abend überdies. hje

