In jüngster Zeit war er mehrmals auf diesen Seiten vertreten: im Januar Ehrung für zehn Jahre als Stadtrat, diese Woche Verabschiedung im Gremium. Insofern können wir uns nun kurzhalten, aber gleichwohl erwähnen, dass Wolfgang Fremgen an diesem Samstag 65. Geburtstag feiert.

Geboren in Bad Bergzabern, studierte er Politik, Geschichte und Geografie auf Lehramt, kam als Referendar ans Kurpfalz-Gymnasium nach Schriesheim. Nach dem Staatsexamen 1983 sattelte er um auf Fahrlehrer, machte sich selbstständig. Die Fahrschule gab er 2020 ab, wurde Dozent am Fahrlehrer-Ausbildungszentrum in Heilbronn. Daher gab er das Mandat im Rat ab, wo er für die Grünen den Bereich Umwelt und Energie abdeckte. -tin