Wo liegt das Osterei?

Heute geht es um kein Gebäude, sondern um ein Gelände. Auf seinem Boden wächst ein Produkt, das viele von uns gerne genießen. Eine Figur, die weithin sichtbar in der Mitte dieses Areals steht, gab ihm einst seinen Namen. Und ein kleines Bauwerk aus Holz machte in den 1990er Jahren landesweit Schlagzeilen. Haben Sie die Lösung gefunden? Dann schreiben Sie uns bitte bis Dienstag um 22 Uhr eine E-Mail an raetselei@mamo.de und vergessen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Adresse nicht. Die Gewinner werden am Ende der Aktion aus allen richtigen Einsendungen per Los ermittelt. red Bild: Marcus Schwetasch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1