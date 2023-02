Witz und Musik

Das Huub Dutch Duo tritt an diesem Freitag, 24. Februar, mit seinem Programm: „Life is fine, when you’re on Wäscheline“ um 20 Uhr in Schriesheim in Majers Weinscheuer (Bismarckstrasse 40) auf. Karten gibt es unter Telefon 06203/6 12 40 oder online unter https://majers-weinscheuer.de/.

Der charismatische Musik-Entertainer Huub Dutch in Kombination mit dem bluesigen Bühnen-Stoiker Chris Oettinger – das steht für großartiges Entertainment mit „Wäscheleinophon“, Gesang, Trompete und Klavier: Moderationen mit lässigem Witz, mitreißende Show-Einlagen, swingende Klassiker und charmante Songs aus eigener Feder. red