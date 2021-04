Von Konstantin Groß

Der deutsche Wald hat Stress. Auch der in Schriesheim. Klimawandel und Borkenkäferbefall lauten die Stichworte. Eine „Wiederbewaldung“, wie die Experten das nennen, tut Not. In Schriesheim, dessen Gemarkung zu mehr als der Hälfte aus Wald besteht, geschieht dies derzeit mit finanzieller Unterstützung der Bürger. Am Freitagvormittag durften einige der Spender -

...