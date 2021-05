Wieder Gartenhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

Rhein-Neckar. Die Serie von Gartenhausaufbrüchen in der Region geht weiter: In der Nacht auf Sonntag wurde auch eine Gartenhütte in Schriesheim an der Leutershausener Straße aufgebrochen. Die Täter entwendeten Werkzeuge sowie eine Flasche Whisky und konsumierten in der Hütte noch Getränke. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt und überprüft Zusammenhänge zu Aufbrüchen in Handschuhsheim und Weinheim. In der Nacht auf Freitag wurden dort zwei Gartenhäuser im Böppelbachweg aufgebrochen. In einem der Fälle wurde die Eingangstür eingetreten und das Inventar zerstört. In beiden Fällen tranken die Täter vor Ort gelagerte Getränke aus. Der Gesamtschaden beträgt über 1000 Euro. Hinweise nehmen die Polizei Schriesheim, Telefon 06203/61 30 1, oder Weinheim, Telefon 06201/10 03-0, entgegen.