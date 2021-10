Wertvolle Ziegenweide

Der Verein „Blühende Bergstraße“ lädt alle Interessierten zu einer Begehung am Samstag, 9. Oktober, im Bereich zwischen Schriesheim und Leutershausen ein. Nach einer Begrüßung durch Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer, der stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist, sollen auf dem Rundgang die in Umsetzung befindlichen Maßnahmen erläutert und die nächsten Schritte zur weiteren Entwicklung des Gebiets diskutiert werden.

Die Begehung wird voraussichtlich drei Stunden dauern. Treffpunkt ist am Samstag, 9. Oktober um 14 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof Schriesheim. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Kleidung sind ratsam. Es wird um eine Voranmeldung per E-Mail an kontakt@bluehende-bergstrasse.de gebeten, um Teilnehmer über eventuelle unvorhergesehene Änderungen informieren zu können. red