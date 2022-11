Weniger Verkehr, mehr Familie

Mit der Mobilitätswende in Schriesheim will sich die Grüne Liste (GL) und ihre Gemeinderatsfraktion in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen. War schon die Nutzung der Heidelberger Straße durch Autos, Radfahrer und Fußgänger ein Thema, soll jetzt die Verkehrsberuhigung vor Bildungseinrichtungen wie Schulen und Kindergärten auf die Tagesordnung in der Kommunalpolitik. Das haben 20 GL-Mitglieder auf ihrer Jahreshauptversammlung angekündigt. Gespannt wartet die Grüne Liste jetzt auf das Gutachten zur Mobilität in Schriesheim, das in Teilen in der Sitzung des Gemeinderats kommenden Mittwoch vorgestellt werden soll.

„Es herrscht ein gutes und aktives Umfeld zwischen der Grünen Liste und der Fraktion“, betonte der alte und neue GL-Vorsitzende Robert Hasenkopf am Donnerstagabend in der Versammlung im Vereinsheim der Minigolfer. Einstimmig wurden er und seine Stellvertreterin Dagmar Wenger wiedergewählt. Neu im Vorstand sind Jannick Heilck, der als Kassier Volker Altmann ablöst, und Margrit Liedloff als Schriftführerin. Aktuell hat die Grüne Liste 59 Mitglieder.

„Wichtig ist, dass wir im Gemeinderat jetzt auch drei jüngere Mitglieder haben“, betonte Fraktionssprecher Christian Wolf. Mit diesen jungen Eltern mit Kindern könne der Fokus verstärkt auf deren Anliegen und Probleme gelegt werden. Das gelte neben Spielplätzen und Kitas auch für die Verkehrsproblematik.

Das Thema „Parken auf Fußwegen“ sei von der GL in einer Aktion ja schon am Beispiel Conradstraße/Rennewartstraße-Nord angegangen worden und soll heute am Samstag am Marktstand der Grünen Liste erneut erörtert werden (wir berichteten). Jahrzehntelang sei das Parken auf den Gehwegen geduldet worden, zum Leidwesen von Eltern mit Kinderwagen, Personen mit Rollstühlen oder Senioren mit Rollatoren. „Dankenswerterweise hat sich Julia Geiss, unsere neue Leiterin des Ordnungsamts, des Themas angenommen“, lobte Christian Wolf.

Einig ist sich die Grüne Liste auch, dass für den Verkehr in der Heidelberger Straße „ganz intelligente Lösungen gefunden werden müssen“. Ob Autos, Radfahrer oder Fußgänger – alle sollten möglichst ungehindert zu ihrem Ziel kommen, eine reine Fußgängerzone sei dafür nicht die geeignete Maßnahme. „Das wird eine ganz schwierige Geschichte“, das wissen auch die GL-Mitglieder.

Robert Hasenkopf verwies in seinem Fazit auf der Jahreshauptversammlung auf die große Herausforderung für Schriesheim: die Finanzen. „Das wird eine spannende Zeit, wie die Stadt das alles schultern wird“, sagte der wiedergewählte GL-Vorsitzende.