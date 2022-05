Wenige Tage vor Kriegsende im Kampf gefallen

Darf oder muss man gar einem Besatzer mit Waffengewalt entgegentreten? Eine ewig aktuelle Frage, auch und gerade zurzeit. Der in Schriesheim aufgewachsene Karl Heinz Klausmann hat sie für sich klar beantwortet: Er wurde Mitglied der französischen Widerstandsbewegung, der legendären Résistance, und starb dafür kurz vor seinem 23. Geburtstag. An diesem Freitag vor 100 Jahren wurde er geboren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Findet kurz vor seinem 23. Geburtstag den Tod: Karl Heinz Klausmann. © Maier

Dieses Leben, das der Schriesheimer Theologe Joachim Maier in seinem akkurat recherchierten, 720 Seiten starken Werk über die Opfer des Nationalsozialismus in Schriesheim darstellt, beginnt am 6. Mai 1922 in Mannheim, im Quadrat O 7. Und es beginnt schon nicht auf der Sonnenseite. Karl Heinz ist ein uneheliches Kind, seine Mutter mal im Gefängnis, mal in der Heilanstalt, nach 1933 im Konzentrationslager.

Bereits drei Monate nach seiner Geburt kommt er in die Obhut des Schriesheimer Gärtners Kamill Klausmann und seiner Ehefrau. 1928 adoptieren sie ihn, 1929 wird er evangelisch getauft. Dies wird ihm jedoch wenig helfen. Denn er ist Sohn einer Jüdin, auch der Vater ist Jude. Dadurch verändert sich ab 1933 sein Leben. Schon der Schulunterricht wird zum Spießrutenlauf. Meldet sich der aufgeweckte Junge, reagiert der Lehrer hämisch: „Ach, weißt Du auch was, Du Judenbub?“

Auf der Geflügelfarm Fornoff in Weinheim findet er Unterschlupf. Doch 1942 wird die Lage immer bedrohlicher. Er schlägt sich durch in den von den Deutschen noch unbesetzten, südlichen Teil Frankreichs.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hier hätte er untertauchen und wohl überleben können. Doch er entscheidet sich anders, will nicht untätig bleiben, schließt sich der Résistance an, kämpft unter dem Decknamen „Charlot“ in ihren Reihen gegen die Nazi-Besatzung. Aktiv, mit der Waffe und mit der alltäglichen Angst vor dem Tod im Kampf oder vor der Verhaftung nach Verrat.

Gefoltert, aber unbeugsam

In der Tat gerät er in die Fänge der Nazis, wird eingekerkert im Gefängnis Montluc bei Lyon, Wirkungsstätte von Gestapo-Chef Barbie, dem berühmt-berüchtigten „Schlächter von Lyon“. Folter hier bedeutet neben Schlägen mit Fäusten und Eisenstangen das Quetschen von Körperteilen, die Injektion von säurehaltigen oder ätzenden Flüssigkeiten in die Ohren, das Ausreißen von Finger- und Fußnägeln, Stiche in den Körper mit Nadeln und Messern. Doch er beugt sich nicht. Eines Tages gelingt ihm die Flucht.

Ende August 1944 wird Paris befreit, der Vormarsch nach Deutschland beginnt. Die Widerstandsgruppen werden in die Armee von General de Gaulle eingegliedert. Bei Kämpfen nahe der Grenze zu Italien fällt Klausmann am 14. April 1945 – 22 Tage vor seinem 23. Geburtstag und 24 Tage vor dem offiziellen Kriegsende. Die Region und mit ihr Mannheim und Schriesheim sind da schon zwei Wochen lang befreit.

Erinnert wird an ihn am Glaskubus auf den Mannheimer Planken und der Kriegsopfergedenkstätte in Schriesheim sowie mit Stolpersteinen vor seinen früheren Wohnorten in Weinheim (Mühlweg 12) und in Schriesheim (Mainzer Land 5).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3