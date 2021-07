Weinprobe für Fluthilfe

Die Opfer der Flutkatastrophe in weiten Teilen des Landes erfahren auch an der Badischen Bergstraße Unterstützung. Als praktisches Zeichen der Solidarität gerade auch für die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Winzer und Genossenschaften organisiert die Winzergenossenschaft Schriesheim eine Benefiz-Weinverkostung, deren Erlös den notleidenden Kollegen zufließt. Er wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet, die sich diesem Ziel verschrieben hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktion findet am Freitag, 13. August, von 19 bis 21 Uhr vor beziehungsweise bei schlechtem Wetter im Zehntkeller statt. Um eine möglichst große Summe einnehmen und spenden zu können, haben die Bäckereien Höfer und Heiß, Peterstaler Mineralwasser und Stadtrat Bernd Molitor mit seiner Tontechnik ihre Unterstützung zugesagt. „Auch unsere Mitarbeiter werden ihren Teil dazu beitragen und die Veranstaltung in ihrer Freizeit betreuen“, berichtet Astrid Spies von der Winzergenossenschaft. -tin