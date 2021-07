Weingarten öffnet wieder

Der Weingarten am Kelterhaus der Schriesheimer Winzergenossenschaft öffnet wieder: Von diesem Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, ist es an drei Abenden erneut möglich, örtliche Weine und das Programm des Mannheimer Cateringunternehmens Kübler & Schüßler Gastro-GmbH in der beliebten Straußwirtschaft zwischen der Porphyrstraße und dem Dossenheimer Weg zu genießen. Diesmal besteht keine Nachweispflicht, aber die Kontaktdaten sind handschriftlich zu hinterlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am ersten Abend, den Weinprinzessin Lena eröffnet, tritt von 18 bis 23 Uhr eine Überraschungsband auf. Am Samstag soll zur gleichen Uhrzeit das Musik-Duo „Zwoa Spitzbuam“ für Stimmung sorgen. Am Sonntag wird dann von 14 bis 20 Uhr die Schbreißl-Band zur Stelle sein und gute Laune machen.

Noch bis September

Bis mindestens September lädt der Weingarten immer am ersten vollen Wochenende des jeweiligen Monats zu den genannten Zeiten nach Schriesheim ein. Im kommenden Jahr soll es dann an jedem Sommer-Wochenende Programm in der Straußwirtschaft geben, wie der Veranstalter Marco Schüßler mit Vorfreude ankündigt.