Weinbau als Tradition

Einer der renommiertesten Repräsentanten der Weinstadt Schriesheim wie des Weinbaus an der Badischen Bergstraße an sich kann an diesem Sonntag einen runden Geburtstag begehen: Wilhelm Müller, Winzer und Wirt der gleichnamigen Weinstube, wird 70 Jahre alt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sein Weg ist ihm quasi vorgezeichnet: Die Großmutter kommt aus dem Gaber‘schen Haus, dem heutigen Strahlenberger Hof. Vater Martin ist von 1969 bis 1980 Aufsichtsratsvorsitzender der Winzergenossenschaft (WG) und einer der entschiedensten Verfechter des ersten (am Ende gescheiterten) Anlaufs zur Rebflurbereinigung. Sohn Wilhelm gilt dem damaligen Vorsitzenden der WG, Ludwig Sander, als Wunschkandidat für seine Nachfolge, doch es kommt anders. Der junge Wilhelm will Anbau, Ausbau und Vermarktung selbst in die Hand nehmen, eröffnet 1980 in der Max-Planck-Straße eine Weinstube, der er mit Ehefrau Renate einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet.

Humorvoll und dialogfähig

Winzer Wilhelm Müller, der am Sonntag 70 Jahre alt wird. © Marcus Schwetasch

Müllers Geheimnis: Sein zuweilen hintergründiger Humor, den er in seinen Reden alljährlich bei der Vorstellung der Weinhoheiten unter Beweis stellt. Müller ist gegenüber allen dialog- und kooperationsfähigfähig, als selbstständiger Winzer auch zu den Mitbewerbern von der Genossenschaft, mit deren langjährigem Chef Friedrich Ewald er einst im Turnverein Schriesheim aktiv Handball spielt und persönlich eng befreundet ist. Ja sogar mit einem Schwaben kann er freundschaftlich verbunden sein wie viele Jahre lang mit dem renommierten Württemberger Winzer Konrad Zaiß.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Müllers Weinberge in bester Lage, am Kuhberg, bringen Spitzenqualitäten. Sein Geheimnis: Erst viel später als alle anderen holt er seine letzten Trauben aus dem Wingert; der Sieg bei vielen Mathaisemarkt-Weinprämierungen ist Lohn dafür.

Im Sommer 2009 steigt Tochter Martina, gelernte Restaurantfachfrau und Hotelbetriebswirtin, in den Betrieb ein, dessen Zukunft damit gesichert ist und damit eine Fortsetzung der eindrucksvollen Familientradition erlaubt – zufriedenstellende Aussicht zum 70. Geburtstag.