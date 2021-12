Weihnachten auch für Bedürftige

Draußen war es schon dunkel – doch im Rathaus Schriesheim leuchtete umso heller eine Pyramide von 25 Geschenken. Sie war dort aufgebaut anlässlich ihrer jährlich stattfinden Übergabe – vom Inner Wheel Club Schriesheim an das Sozialamt. Dieses wird sie an die Bedürftigen Schriesheims verteilen.

Die Geschenke, jedes zirka zwei Schuhkartons groß, enthalten „Dinge des täglichen Bedarfs, sowie etwas Leckeres und etwas Schönes“, so Ronny Schilling, Mitglied des Clubs.

Der Inner Wheel Club Schriesheim-Weinheim, erzählte sie weiter, sei vor einigen Jahrzehnten aus dem Verein um das kleine Schriesheimer Museum Théo Kerg entstanden. Ursprünglich ein weibliches Pendant zum Rotary Club sei Inner Wheel mittlerweile unabhängig und engagiere sich weltweit. In Schriesheim wurden die Geschenke nun zum siebzehnten Mal gepackt. „Wir wollen verlässlich sein“, sagte Schilling, eine der rund zehn Packerinnen, die gekommen waren.

Auch Schriesheims scheidender Bürgermeister Hansjörg Höfer wohnte der symbolischen Übergabe der Geschenke bei: „Wir können uns jedes Jahr auf Sie verlassen“, verteilter er großes Lob und Anerkennung an die anwesenden Frauen. Er war neben dem kleinen Sohn von Alexandra Stahl, welche die Geschenke annahm, die einzige männliche Person. Stahl vertrat die verhinderte Christine Söllner vom Sozialamt Schriesheim.

Die Veranstaltung endete und Schriesheims Bürgermeister machte als Letzter das Licht aus. „Ich bin der bestbezahlte Hausmeister Baden-Württembergs“ hatte er vorher scherzhaft gesagt.