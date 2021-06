„Weg da, Oma kommt“

Die Grüne Liste Schriesheim setzt nach der Lockerung der Corona-Regeln die Reihe ihrer kulturellen Veranstaltungen fort. Am Sonntag, 4. Juli, um 18 Uhr ist im Schulhof „Unter der Linde“ Madeleine Sauveur mit ihrem Kapellmeister Clemens Maria Kitschen zu Gast. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht und kommen ausschließlich den beiden Künstlern zugute.

AdUnit urban-intext1

„Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ So heißt ihr Programm für Menschen ab 30, die sich trauen und Freude daran haben, jetzt schon an die Zukunft zu denken: Intelligent, komisch, unterhaltsam, warmherzig – und dank Kapellmeister Clemens Maria Kitschen, der in hohen und tiefen Tönen auf diversen Instrumenten brilliert, musikalisch auf höchstem Niveau.

Nur bei gutem Wetter

Madeleine Sauveur ist am Sonntag zu Gast in Schriesheim. © Sandra Mulhi

Sie hat ihr Leben als berufstätige Mutter gelebt – jetzt kommt sie selbst dran. Doch dann erhält sie den Anruf, der alles verändern sollte: „Hallo Mama! Du bist jetzt Oma! Wir bringen Dir die Kleine morgen um sieben vorbei. Freust Du dich?“ – und schon sind alle ihre Pläne Makulatur.

„Wir freuen uns auf einen schönen Abend bei gutem Wetter“, heißt es von der Grünen Liste. Umgekehrt bedeutet das aber auch: Bei Regen muss die Veranstaltung leider ausfallen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Aktuell sind im Freien bis zu 1500 Personen bei Veranstaltungen zugelassen“, zitiert die Grüne Liste aus der Corona-Verordnung. Ganz so viele werden es an diesem Abend jedoch vermutlich nicht sein. hje

AdUnit urban-intext2