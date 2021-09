Was die Studie von 1998 feststellt

In der Machbarkeitsstudie von 1998 wurden bereits konkrete Vorschläge für die südliche Trasse erarbeitet: In Schriesheim sollte sie vom RNV-Bahnhof durch die Ladenburger Straße nach Ladenburg führen, dort durch Trajan-, Neckar-, Bahnhofs- und Ilvesheimer Straße, also entlang des Neckars vorbei am Industriegebiet und nördlich des Neckarkanals nach Ilvesheim. Hier befand sich der Umstieg Richtung Feudenheim.

Die Fahrzeit von Schriesheim nach Mannheim würde 21 Minuten betragen. Die Kosten für den Bau der Linie wurden damals auf 61,3 Millionen D-Mark beziffert, etwa 30 Millionen Euro. 85 Prozent kämen durch GVFG vom Land. Problem war damals jedoch die Rentabilität, obwohl die Zahl der potentiellen Fahrgäste einer solchen Linie auf 1480 Personen pro Tag geschätzt wurde. -tin