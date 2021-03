„Da wird schon was gemacht in Schriesheim“, stellt Fraktionschef Wolfgang Renkenberger fest. Doch: „Nicht ohne Schuldenaufnahme und dann die Tilgung derselben.“ Renkenberger listet die Pro-Kopf-Verschuldung der Schriesheimer auf: Aktueller Stand 856 Euro pro Einwohner, am Ende des Jahres 2021 könnten 1128 Euro auf jedem Bürger lasten. „Die Stadt leistet sich eigentlich keinen Luxus. Ich sage eigentlich, weil die FDP in den vergangenen Monaten durchaus gegen die eine oder andere Ausgabe gestimmt hat, die wir für verzichtbar erachteten.“ Erfreulich sei als Großprojekt die Schulsanierung, die immer noch im Kosten- und im Zeitrahmen bleibe. tan