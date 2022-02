Wandern mit dem Odenwaldklub

Der Odenwaldklub Schriesheim (OWK) lädt am Sonntag, 27. Februar, zu einer Wanderung ein, zu der auch Gäste willkommen sind. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Schriesheimer OEG-Bahnhof, von dort geht es um 10 Uhr mit dem Linienbus nach Ursenbach. Die etwa zwölf Kilometer lange Strecke durch Felder und Wald führt zum Bildstock oberhalb von Oberflockenbach, dann zu einer Schutzhütte und in Richtung Gorxheim. Nach dem Abstieg in das Tal geht es schließlich nach Weinheim in die Woinemer Hausbrauerei. Die Rückkehr nach Schriesheim erfolgt mit der OEG.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erforderlich ist der 2G-Nachweis sowie eine FFP2-Maske. Eine Anmeldung ist bis 23. Februar möglich: Per Telefon (06203/69 23 18), über die OWK-Homepage (www.owk-schriesheim.de/aktuelles) oder per E-Mail an kontakt@owk-schriesheim.de red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2