Waldschwimmbad: Öffnung erst später

Schriesheim. Entgegen der bisherigen Planung des Trägervereins wird das Schriesheimer Waldschwimmbad nicht schon am 1. Mai öffnen. „Auf Grund der aktuellen Situation und der Vorgaben der Landesregierung ist das völlig unmöglich“, erklärte der Pressesprecher des Schwimmbadvereins IEWS, Kim Koschorreck, nach Absprache mit der Stadtverwaltung am Montag dem „MM“. Ein Ersatztermin konnte und wollte Koschorreck nicht nennen: „Derzeit ist die Lage so unklar, dass man diesbezüglich noch überhaupt nichts absehen kann“, erklärte er. Die Arbeiten im Bad gingen aber weiter.

