Von OP-Zentrum bis Heizzentrale

Der Ausschuss für Technik und Umwelt kommt am Montag, 28. Juni, um 18 Uhr im Rathaus (Großer Sitzungssaal) zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen fünf Bauvorhaben. Unter anderem geht es dabei um die Nutzung der ehemaligen Postfiliale in der Talstraße als Augen-OP-Zentrum mit Privatklinik. Auf dem Gelände des Besucherbergwerks Grube Anna-Elisabeth soll ein Geräteschuppen abgerissen und neu gebaut werden. In den Räumen einer ehemaligen Gaststätte in der Talstraße ist die Einrichtung einer Heilpraktikerpraxis vorgesehen. Schließlich geht es um den Bau einer Pellets-Heizzentrale auf dem Areal der Mälzerei Kling in der Talstraße. hje

