Ein behördliches Formular fragt Johann Clovek nach „Name und Anschrift eines in der Slowakei verbliebenen Vaters“. Mit dieser Szene, die den Protagonisten mit seiner Herkunft konfrontiert, beginnt der Roman „Susannas Schweigen“. Er stammt aus der Feder von Ingrid Samel und bringt den wunden Punkt in Johanns Biografie zum Ausdruck. Ihm spürt die Schriesheimer Autorin in ihrem zweiten Roman in aller Klarheit nach – unaufdringlich, aber immer nah dran.

Wer wissen wollte, wie das Familiensystem den Lebensweg eines Menschen beeinflussen kann, war schon mit Samels Erstling „Julia am Eisenofen“ gut beraten. Dies gilt auch für „Susannas Schweigen“, wobei hier noch ein Stück weiter gegangen wird, indem allein die Veränderung der inneren Haltung Verstrickungen zu lösen vermag.

Dazu muss Johann allerdings reifen. Der Roman begleitet ihn dabei, begleitet das ungewollte, von der Mutter ohne viel Liebe aufgezogene Kind von der Tschechoslowakei nach Deutschland, lässt Johann den Zweiten Weltkrieg und Wiederaufbau miterleben und am Ende in seiner Heimat den Prager Frühling. Dabei wird schnell klar, dass er begabt ist. In der Schule, bei seiner Ausbildung als Feinmechaniker und später, als er sich selbstständig macht. Wenn da nur nicht die Sache mit dem Vater wäre.

Lange verdrängt Johann sie, entzieht sich, und Träume füllen die Leerstelle seiner ungeklärten Herkunft. Dies kommt in seiner Leidenschaft für das Fliegen und Fallschirmspringen zum Ausdruck, die sich leitmotivisch durch seine Biografie zieht. „Fliegen ist die Welt umarmen vom Himmel aus“, heißt es. Oder: „Mit jedem Sprung würde er Abhängigkeiten überwinden. Von dieser Susanna, die sagte, sie sei seine Mutter, und sich nicht gekümmert hatte.“ Doch ganz so einfach ist es nicht. Und als Johann eine geschäftliche Kooperation eingehen will, kommt es zum Eklat.

Klare, einfache Sprache

All das beschreibt Samel mit klaren, einfachen Sätzen. Als Erzählerin tritt sie hinter den Stoff zurück und nimmt deshalb umso mehr für ihre Figuren ein, nicht zuletzt auch für die Randfiguren, denn sie bekommen gleichfalls ein Recht auf Erklärung, ein Recht auf ihre Geschichte. Und so erinnert das Buch auch an Christoph Hein, der es meisterhaft versteht, menschliche Psyche vor dem Hintergrund spannungsreicher Geschichte auszuleuchten.