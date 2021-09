Vom Leben und Sterben der früheren Generationen

Um es etwas blumig zu formulieren: Mit den original erhaltenen evangelischen Kirchenbüchern seit 1650 verfügt Schriesheim über einen wahren historischen Schatz, der nun für jedermann zugänglich ist – dank der letzten beiden von insgesamt vier Bänden der Edition durch den Historiker Gerhard Merkel, die am Freitag im Ratssaal der Weinstadt offiziell vorgestellt wurden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Hintergrund: Die Protestanten in Schriesheim waren wie an vielen Orten Deutschlands jahrhundertelang gespalten: in Reformierte und Lutheraner. Erst 1821 kam es zur Fusion, damals „Union“ genannt – deren 200. Jubiläum wird in diesem Jahr von der Badisch-Evangelischen Landeskirche ausgiebig gefeiert.

Texte für jedermann zugänglich

Von den Reformierten sind alle Kirchenbücher ab 1650 vorhanden, von den Lutheranern ab 1732. Nachdem Merkel in den Vorjahren bereits die Bände der Reformierten bis 1808 transkribiert hatte, folgt nun die Zeit bis 1821 (345 Seiten) sowie ein Band mit allen Kirchenbüchern der Lutheraner (sogar stolze 704 Seiten stark). Stadtarchivar Dirk Hecht hatte sie zur Bearbeitung eingescannt.

Indem die Texte für jedermann einfach lesbar sind, wurde eine einzigartige historische Quelle nutzbar. Denn die Kirchenbücher verzeichnen keineswegs nur die sogenannten Kasualien, also Geburts-, Heirats- oder Sterbedaten der Gemeindemitglieder, sondern auch die näheren Umstände. Todesursachen wie etwa „Auszehrung“ vermitteln eindrücklich die Lebensbedingungen früherer Generationen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Merkel, der mit Fug und Recht als Doyen der Schriesheimer Historiker bezeichnet werden kann, ist der Abschluss dieser Edition ein weiterer Höhepunkt seines langjährigen Wirkens – und Anlass zur Erinnerung an die Anfänge. Denn zu seinem Meisterwerk kam er per Zufall.

Vor 35 Jahren bat ihn der Drucker Ludwig Spreng, einen historischen Text Korrektur zu lesen. Darin war von „Kirchenbüchern seit 1650“ die Rede: „Damit war ich inspiriert.“ Merkel wandte sich an die Spitzen von Kirchengemeinde und Stadt mit der Idee, diese zu edieren: „Damals wurde das abgelehnt.“ Eine Wende trat ein mit dem Amtsantritt von Bürgermeister Hansjörg Höfer und Pfarrerin Suse Best. Und so entstanden die mittlerweile vier Bände. „Mit dieser Arbeit ist unser historisches Erbe für die Zukunft gesichert“, bilanziert der Bürgermeister.

Und natürlich machten die Teilnehmer am Freitag den Praxistest: Stehen auch die Vorfahren von Merkel und Höfer selbst in dem Werk? Ja! Für 1799 ist ein gewisser Justus Höfer vermerkt, damals erwarb er die Herrenmühle. Der erste Merkel zog 1679 durch Heirat nach Schriesheim. Nachfahre Gerhard schmunzelnd: „Wir Merkels kamen also 120 Jahre früher als die Höfers nach Schriese.“

Den Band mit allen Lutherischen Kirchenbüchern 1732 bis 1821 gibt es für 24,90 Euro, den Band der Reformierten 1809 bis 1821 für 19,90 Euro, und zwar in Utes Bücherstube und im Schreibwarengeschäft Keck sowie im Rathaus. Nur dort gibt es zudem alle vier bislang erschienenen Werke für zusammen 89 Euro.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3