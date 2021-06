Volkshochschule bietet Weinseminar

Zu einem Weinseminar lädt die Volkshochschule Schriesheim in Kooperation mit dem Partnerschaftsverein Schriesheim Uzès am Freitag, 2. Juli, von 19 bis 22.30 Uhr im Vereinsraum der Mehrzweckhalle der Stadt Schriesheim ein. Der Diavortrag von Herber Pott unter der Überschrift „Die Rhône und mehr“ wird dabei mit den entsprechenden Weinen der Region in Form einer Weinprobe flankiert, kleine Häppchen runden den Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus ab. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Sie kann erfolgen bei der Volkshochschule Schriesheim/Wilhelmsfeld, Telefon 06203/69 26 99, E-Mail info@vhs-schriesheim.de.

