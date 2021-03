  Virtueller Mathaisemarkt: Die Band „who2ladies?“ spielt bei Majers Weinstube

Von Dirk Timmermann

„Endlich wieder auf der Bühne stehen, da schlägt das Herz höher!“ Auch wenn der Auftritt am Sonntagvormittag nicht vor Live-Publikum stattfindet, sondern in der Halle eines Veranstaltungsdienstleisters in Neckarhausen zu Aufzeichnungszwecken, so spricht Martin Weissmann von einem echten Highlight. Immerhin ist es eine Weile her, dass der Keyboarder und Sänger der Schwetzinger Band „who2ladies?“ zuletzt seiner musikalischen Leidenschaft nachgehen konnte. „Das letzte Mal vor Menschen gespielt haben wir im September“, erzählt Bandkollege Patrick Weiser, Gitarrist in der 2012 gegründeten Formation, deren Name das Zuspätkommen persifliert („who too late is“ - „wer zu spät kommt“).

Seit jenem Auftritt in der Alten Wollfabrik ist ein halbes Jahr vergangen, ohne dass die Gelegenheit zum Proben bestand. Die geltenden Hygieneregeln ließen es schlicht nicht zu - „schwierig für eine Band, die rein freizeitmäßig spielt“. So ist es für die fünf Jungs, von denen die meisten in Brühl leben, Glücksgefühl und Herausforderung zugleich, dass gerade sie den musikalischen Act für den diesjährigen Mathaisemarkt darstellen.

Nachdem schnell klar war, dass das Frühlingsfest auf konventionelle Weise nicht würde ablaufen können, war Christiane Majer der rettende Einfall gekommen, „morgens beim Joggen“, wie die Betreiberin von Majers Weinscheuer verrät. „Mathaisemarkt@home - Edition 2021“ heißt das digitale Format, mit dem ein Hauch von Volksfeststimmung in die heimischen Wohnzimmer einziehen soll.

Weil neben Wein und Speisen die passenden Klänge nicht fehlen dürfen, ist die seit mehr als 30 Jahren aktive Winzerin kurzerhand an epicto herangetreten und hat mit dem Veranstaltungsdienstleister und der Band ein innovatives Konzept entwickelt.

Per Link nach Hause

Der aufgezeichnete, rund einstündige Auftritt wird über einen Link allen Interessenten zur Verfügung gestellt, die bei Christiane Majer eines ihrer 15 verschiedenen Wein- und Genusspakete buchen. Auf diese Weise kommen „who2ladies“, die bereits dreimal beim Mathaisemarkt auf der Bühne standen, direkt nach Hause.

Über die Webseite www.majers-weinscheuer.de müssen nach der Wahl des Pakets nur noch Wunschtermin und Startzeit angegeben werden. Ab diesem Termin ist der Link dann acht Stunden lang gültig, so dass „ausreichend Zeit zum Feiern“ bleibt, wie die Inhaberin anmerkt.

Stimmung im virtuellen Weinzelt

„Bei uns ist für jeden etwas dabei“, verspricht auch Martin Weissmann. Als typische Party-Coverband verbinde man die Generationen. Queen-Klassiker wie „Don’t stop me now“ sind im einstündigen Programm ebenso zu hören wie Titel von PUR und den Backstreet Boys. Mit „Kordula Grün“ und „Sweet Caroline“ ist auch die Art von Songs vertreten, die das virtuelle Weinzelt zum Kochen bringen.

Dass man nun wieder präsent ist, wenn auch im digitalen Format, freut die Musiker auch deswegen, weil sie im Vorjahr ein für die gesamte Region schmerzliches Ereignis selbst miterlebt haben: Den Abbruch des Mathaisemarktes nach dem ersten Wochenende. „Unseren ersten Gig konnten wir noch spielen, danach war Schluss“, erinnert sich Patrick Weiser an die ungewöhnlichen Umstände. Mit dem nunmehr eingespielten Beitrag möchte man die Herzen der Festliebhaber erreichen und „das Negative vergessen lassen“, ein Grundgedanke, der auch Christiane Majer antreibt.

Und wie wird der „Mathaisemarkt daheim“ konkret aussehen für all jene, die zwischen dem 5. und 14. März in der Weinscheuer ein entsprechendes Paket buchen? „Unsere Pakete sind breit gefächert“, erklärt die Winzerin. Die Vielfalt der Geschmäcker spiegele sich in Namen wie „Youngster“, „Oldies but Goldies“ oder dem „Schriesheimer Gourmetpaket“ wider. Neben den Weinen, Snacks und dem Link zum „who2ladies“-Konzert sind standardmäßig Taschentücher und Einlassbänder inklusive - beinahe wie beim realen Festbesuch.

Die Preise variieren von 25 bis 65 Euro, möglich sind Abholung und Versand. Auch kann ein Essenspaket hinzugebucht werden, selbstverständlich frisch und adäquat verpackt. Wichtig ist jedoch die frühzeitige Bestellung, sagt Majer. Was ihr eigenes finanzielles Risiko betrifft, so gibt sie sich optimistisch. Schon die virtuelle Weinwanderung im September sei ein Erfolg gewesen, bisher habe sie 50 Wein- und Genusspakete verkauft.