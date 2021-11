Vierkampf wird zum Triell

Freitagabend im Fernsehen: Im Ersten die Komödie „Zimmer mit Stall“, im Zweiten der Krimi „Die Chefin“. Irgendwie passend. Denn wer den PC an den Bildschirm anschließt, der bekommt zu dieser Zeit stattdessen Kommunalpolitik der Region live: die Kandidatenvorstellung der Stadt Schriesheim zur Bürgermeisterwahl am 28. November, erstmals im Web übertragen. Daher und wegen der Corona-Restriktionen bleibt die Mehrzweckhalle vor Ort nur mit einigen Dutzend Zuschauern besetzt.

Um es gleich zu sagen: Der von vielen Verantwortlichen gefürchtete, von manchem Besucher wohl erhoffte Auftritt des Überall-Kandidaten Samuel Speitelsbach, der schon mal mit einem angedeuteten Hitler-Gruß für Furore sorgt, fällt aus. Obwohl eingeladen, erscheint er nicht. Alles bleibt ruhig. Geradezu brav.

Das Ambiente trägt dazu bei. Auf der Bühne warten graubraune Clubsessel, fast schon Wohnzimmer-Atmosphäre, die Technik bis in die Details der Ausleuchtung und der eingeblendeten Infos dagegen professionelles Fernsehstudio-Ambiente. Vor dem Start Hintergrundmusik mit diskret leisen Techno-Beats.

Professionell auch die Moderation durch Markus Brock, seit 38 Jahren beim SWR und als ehemaliger Student in Heidelberg mit der Region vertraut. Als er und CDU-Stadtrat Michael Mittelstädt als amtierender Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses sprechen, warten die Kandidaten brav aufgereiht auf der Bühne. Das Fehlen des Vierten führt dazu, dass Fadime Tuncer in der Mitte ihren Platz hat.

Und schon müssen zwei wieder gehen. Wie einst bei Hans-Joachim Kulenkampff dürfen sie nicht hören, was der andere Mitbewerber sagt. Die Reihenfolge der Redner entspricht jener auf dem Stimmzettel, als erstes spricht Christoph Oeldorf.

Oeldorf verweist auf Erfahrung

Der Bürgermeister von Wilhelmsfeld hält sich strikt an sein Manuskript, begrüßt also auch Amtsinhaber Hansjörg Höfer, der gar nicht da ist, weil in Quarantäne. Gleich zu Beginn räumt er ein für ihn heikles Thema ab: den angestrebten Wechsel nach Schriesheim nach nur vier Jahren Wilhelmsfeld. Dieses sei zwar ein „liebenswerter Ort“, dessen Entwicklunspotenzial allerdings „enge Grenzen gesetzt sind“, begründet er.

Mehrmals verweist Oeldorf auf seine Verwaltungserfahrung; die sei eine „sehr gute Voraussetzung“ für Schriesheim. Bei einigen Themen formuliert er pointiert, etwa für ein „Stadtmarketing, das diesen Namen verdient.“ Und: „Ich stehe für eine Mobilitätswende ohne Verbote.“

Tuncer wirbt für Energiewende

Anders als Oeldorf spricht Fadime Tuncer die gesamten 15 Minuten über frei, damit allerdings auch weniger flüssig. Erzählmodus statt politischer Rede. Ein Drittel ihrer Zeit verwendet sie auf Darstellung ihrer in der Tat eindrucksvollen Biografie – vom Migrantenkind zur Politologin und Vize-Bürgermeisterin.

Gleichwohl, so betont Tuncer, gehe es bei der Wahl um eine „Richtungsentscheidung“: „Ich möchte Schriesheim zur ersten klimaneutralen Stadt an der Bergstraße machen“, verspricht sie. Und: „Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Mobilität in Schriesheim neu denken.“ Konkret unter anderem durch Einführung von City-Bussen. Eindrucksvoll ihr Schlussbekenntnis zur Erinnerungskultur und zum europäischen Versöhnungsgedanken.

Helmut Oelschläger kommt mit dickem Manuskript, weicht aber oft davon ab, und dies in Odenwälder Dialekt. Nicht nur das wird im Publikum skeptisch registriert, sondern auch seine Einlassung, dass er parallel zur Bewerbung als Bürgermeister eine zweite bei der Stadt Schriesheim „laufen“ habe, nämlich als Pädagogischer Fachberater. „Bei allem was ich tue, bedenke ich, was dies für Auswirkungen auf unsere Kinder und Jugendlichen haben könnte“, zitiert er aus dieser Bewerbung.

„Analog solch einfacher Regeln wollte ich meine eigenen Kinder ihren Weg ins Leben bereiten. Aber es ist ihnen verwehrt worden“, wird er plötzlich persönlich: „Meine Kinder wurden aus Deutschland verbracht. Deutsche staatliche Macht hat sich mehrfach an ihnen und an mir vergangen.“ Was er meint, bleibt völlig im Dunkeln. Betretenes Schweigen.

Nach einer weiteren Stunde mit Fragen (siehe separaten Bericht) endet der Abend – Punkt 22.03 Uhr.