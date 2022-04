Viel Arbeit für die Feuerwehr in Schriesheim und Altenbach

Die starken Schneefälle mit Nassschnee haben Einsatzkräfte der Feuerwehren in der Nacht zu Samstag um den Schlaf gebracht. Besonders gefordert waren die Abteilungen Stadt und Altenbach der Freiwilligen Feuerwehr Schriesheim: Sie mussten zu insgesamt 46 Einsätzen ausrücken. Gefragtes Gerät war die Motorkettensäge, mit der die Helfer insbesondere auf der L536, der L596a und der L595 im Bereich zwischen Schriesheim, Altenbach und Wilhelmsfeld umgefallenen Bäumen und abgebrochenen Ästen zu Leibe rückten. In eine gefährliche Situation kamen die Einsatzkräfte kurz vor Wilhelmsfeld, wo ein Baum die Straße blockierte und direkt hinter dem Feuerwehrfahrzeug ein weiterer umstürzte, so dass Fahrzeug und Besatzung eingeschlossen waren, wie die Feuerwehr berichtet. Kaum waren die Bäume entfernt fielen drei weitere um. Aufgrund der akuten Gefährdung beendete Feuerwehr die Arbeiten zunächst und forderte die Polizei an, um den Streckenabschnitt zu sperren. Mehrere Autofahrer hatten sich bereits festgefahren, ihnen halfen die Einsatzkräfte, sich zu befreien. Noch bis Samstagnachmittag arbeitete die Wehr zahlreiche weitere Einsatzstellen ab.

Weniger dramatisch, aber ebenfalls arbeitsreich verliefen Nacht und Tag für die Feuerwehren benachbarter Kommunen. So mussten etwa auch die Kameraden aus Ladenburg in den frühen Morgenstunden des Samstags Äste oder Bäume von Straße, Gehwegen oder Fahrzeugen beseitigen. Die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim forderten die Ladenburger Drehleiter zur Unterstützung an, um Schnee vom Dach des Alten Rathauses zu entfernen. red/agö

