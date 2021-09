Verkehrserhebung im Auftrag der Stadt

Die Stadt Schriesheim hat das Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein mit einer Verkehrserhebung beauftragt. Am Dienstag, 14. September, werden an zwei Knotenpunkten in der Stadt Verkehrszahlen erhoben. Betroffen sind die Kreuzungen Ladenburger Straße/Max-Planck-Straße und Landstraße/Schlittweg. An diesen Zählstellen werden mit einem auf einem Stativ angebrachten optischen Gerät (Miovision) Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer anonym gezählt.

„Personenbezogene Merkmale werden nicht verarbeitet, es findet insbesondere keine Erfassung von Kennzeichen statt“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Bei den Verkehrserhebungen handelt es sich um Schritte im Rahmen der Erstellung eines Rad- und Verkehrskonzepts. red