Verdienter Vorkämpfer für Altenbach

Schriesheim. Beim Festakt zum 50. Jahrestag der Eingemeindung Altenbachs in die Stadt Schriesheim im September war er schon nicht mehr dabei. Obwohl er es gerne gewesen wäre und es auch verdient hätte. Denn er hat Altenbach als Stadtteil geprägt wie nur wenige. Doch er war bereits zu schwach. Jetzt ist Emil Jörder, der Ortsvorsteher der 1980er und 1990er Jahre, im Alter von 92 Jahren verstorben.

Die Lokalpolitik war dem Vermessungstechniker quasi in die Wiege gelegt. Etliche seiner Vorfahren arbeiteten als Ratsschreiber oder Gemeinderechner im damals noch selbstständigen Altenbach. So lag es für ihn nahe, sich ebenfalls kommunalpolitisch zu engagieren. Der erste Versuch war wenig erfolgreich: 1956 misslang der Einzug in den Gemeinderat. Bei der Bürgermeisterwahl 1962 kandidierte er gegen Amtsinhaber Peter Gutfleisch, ebenfalls vergebens. Das war es für ihn vorerst mit der Kommunalpolitik.

Im zweiten Anlauf erfolgreich

1970 dann der zweite Anlauf in der Kommunalpolitik. Jörder zog 1971 für die CDU in den Gemeinderat im noch selbstständigen Altenbach ein. Doch im Jahr darauf wurde das Dorf nach Schriesheim eingemeindet. Jörder kam in den neu gebildeten Ortschaftsrat und wurde 1975 Stellvertreter von Ortsvorsteher Flohr, fünf Jahre später dessen Nachfolger und Stadtrat in Schriesheim.

Und er war ein Ortsvorsteher, wie man ihn sich wünscht. Denn er kümmerte sich nicht nur um weggeflogene Gullydeckel und um abgelaufene Pässe, die in der Nacht vor der Urlaubsreise noch verlängert werden mussten. Viel schwieriger war die Modernisierung des Dorfes: „Wir haben fast den gesamten Ort mit Wasser, Abwasser und Straßen erschlossen.“ Und das, obwohl die Menschen oft schon seit Jahrzehnten in ihren Häusern wohnten und nun trotzdem zahlen mussten. Bei der Sperrung der Talstraße 1989 dagegen, die er unterstützt hatte, bekam er unangemessene Kritik ab.

1994 schied Emil Jörder aus der Kommunalpolitik aus, setzte sich aber nicht zur Ruhe. Seine Liebe galt dem Motorsportclub Altenbach, den er 1971 mitgegründet und zehn Jahre als Vorsitzender geführt hatte.

Familie als Kraftquell

Sein Kraftquell für dies alles war seine Familie, vor allem seine Frau. Schon 1950 hatte er im Café Flößer die junge Marlis Balcerek kennen und lieben gelernt, bereits am 9. Juni 1951 wurde geheiratet. Wie die Lebensverhältnisse damals waren, daran erinnerte der Bräutigam bei jedem Hochzeitstag gerne: Er selbst musste damals den fast 30 Jahre alten Hochzeitsanzug seines Vaters tragen, die Braut sich ein Kleid leihen. Ein Zimmer im Haus der Mutter im Härtweg musste reichen.

Doch das Glück gedieh auch auf kleinem Raum: Zwischen 1951 und 1964 kamen drei Töchter zur Welt. Der Tod seiner Frau vor einigen Jahren war ein Schlag, von dem er sich nie erholt hat. Mit Genugtuung durfte er dagegen miterleben, wie Schwiegersohn Christian Wolf sein Lebenswerk fortsetzt: Engagement für Altenbach und Schriesheim.