Unterwegs ins digitale Rathaus

Weinberge, Strahlenburg, Historisches Rathaus – die Begrüßungsseite enthält die zeitlosen Aushängeschilder Schriesheims. Ansonsten jedoch bietet der umgestaltete Internetauftritt der Weinstadt einiges Neues: ein attraktiveres Erscheinungsbild, noch mehr Barrierefreiheit, zudem den Einstieg in das digitale Rathaus.

Schriesheims neue Website: Strahlenburg zur Begrüßung. © MM-Technik

Was manchem Nutzer sofort auffallen wird: Die Website ist Smartphone-tauglicher geworden. Bisher konnten manche Angebote nicht mobil abgerufen werden. „Wir wissen jedoch, dass die meisten Nutzer die Seite mit dem Smartphone aufrufen“, sagt Larissa Wagner, Pressesprecherin der Stadt, maßgeblich für die neue Seite verantwortlich: „Daher haben wir sie quasi ’vom Smartphone aus’ aufgebaut.“

Um noch mehr Teilhabe für alle zu erreichen, hat sie nicht nur wie bisher schon eine Vorlese-Funktion, sondern auch Gebärdensprache. „Auf Barrierefreiheit haben wir extrem viel Wert gelegt“, so Wagner.

Inhaltlich bietet die Website all die Infos, die ein solcher Auftritt heutzutage bieten muss. Doch das ist alles längst Standard. Die Frage ist nur immer, wie er präsentiert wird. Und da kommen die neuen Seiten durchaus attraktiv daher.

Das reicht von der übersichtlichen Darstellung bis zum lockeren Layout. Der Bürgermeister etwa wird nicht auf einem der oft öden Studio-Porträtfotos gezeigt. Hansjörg Höfer ist vielmehr im Gespräch mit jungen Leuten zu sehen, unter ihnen der frühere Jugendgemeinderat Nicolas Spatz. Das Thema „Stadt als Arbeitgeber“ wird mit der gleichen Runde illustriert, diesmal aus vollem Halse lachend. Botschaft: Bei der Stadt zu schaffen, macht Spaß. Manches ist jedoch auch unfreiwillig komisch: Die Liste der anstehenden Termine ist überschrieben mit „Mit Spaß dabei“. Und als Erstes folgen die Ortschaftsratssitzung in Altenbach vom kommenden Montag und der Volkstrauertag im November.

Einen Super-Service bildet die interaktive Landkarte, die mehr ist als ein Stadtplan. Man gibt einfach an, was man sucht – Sportplätze, Gaststätten, Hotels, aber auch aktuelle Baustellen –, und schon werden diese auf der Stadtkarte markiert.

Apropos: Verwaltungsintern sind alle Abteilungen aufgerufen, Wichtiges ins Netz zu stellen. Künftig will die Stadt alles, was sie im Amtsblatt schriftlich verbreitet, auch online veröffentlichen. Bei kurzfristigen Entwicklungen wie dem Abstellen des Wassers in Altenbach an diesem Donnerstag ist dies gar unerlässlich.

Das Ratsinformationssystem, ein externes Portal, auf das lediglich verlinkt wird, hat noch etwas Optimierungsbedarf. Der Sitzplan des Gemeinderats etwa führt zwei Mitglieder auf, die nicht mehr im Gremium sind. Das Foto von Grünen-Rätin Fadime Tuncer hat einen Lila-Stich, das von CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt ist grobkörnig, weil wohl aus einem Prospekt stammend. Bei den meisten Fraktionen – nur die SPD ist vorbildlich – fehlen Fotos und Kontaktdaten: „Das Persönlichkeitsrecht setzt uns hier Grenzen.“

Doch längst geht die Anforderung an Internetauftritte von Kommunen über Infos hinaus, nämlich hin zu digitalen Dienstleistungen. Formulare sind daher online abrufbar, dennoch muss man für die meisten Erledigungen noch ins Rathaus, wenn eine Unterschrift zu leisten ist: „Da gibt es rechtliche Vorgaben“, sagt Wagner: „Den Hund für die Hundesteuer anmelden kann man jedoch schon online.“ Im Laufe der Zeit soll das angeboten werden, was rechtlich möglich ist: „Wir sind auf dem Weg“, versichert Wagner. Hier wie für die ganze Website gelte: „Sie ist nie fertig.“