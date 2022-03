Unterricht läuft wieder

Entwarnung am Kurpfalz-Schulzentrum in Schriesheim: Der Unterricht kann an diesem Freitag wieder aufgenommen werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung hatte der Schulbetrieb am Mittwoch vorübergehend eingestellt werden müssen: Eine Steckverbindung an einem Trafo in einem Nebengebäude des Schulzentrums war angeschmort und hatte einen verdächtigen Geruch verursacht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen der unklaren Lage und Sicherheitsbedenken hatte die Schulleitung die Feuerwehr alarmiert, die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt sowie eine Notfallbetreuung eingerichtet. Die Schriesheimer Feuerwehr stellte nach mehreren Messungen fest, dass keine Gefahr bestand, und entlüftete das Trafogebäude.

Weitere Arbeiten erforderlich

Der Traforaum musste gründlich gelüftet werden. © Feuerwehr Schriesheim

Nachdem unter Hochdruck an einer Lösung des Problems im Trafogebäude gearbeitet wurde, konnte die Stromversorgung durch den Netzbetreiber NetzeBW provisorisch wiederhergestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allerdings werden im Sommer und Herbst nochmals weitreichendere Arbeiten am betroffenen Trafo erforderlich sein. Um dabei Einschränkungen des Schulbetriebs zu umgehen, sollen die Arbeiten wenn möglich in den Ferien ausgeführt werden. Wie hoch die Kosten für die Reparaturen sein werden, ist noch nicht abzusehen. Auch seitens der EDV-Abteilung konnte nun grünes Licht gegeben werden und so können Schulbetrieb und Sporthallenbetrieb am Kurpfalz-Schulzentrum jetzt wieder starten. Auch die Stadtbibliothek wird wieder regulär für alle geöffnet sein. red/sko