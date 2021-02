Beim Zusammenstoß mit einem Kastenwagen ist ein 62-jähriger Radfahrer in Schriesheim verletzt worden. Der Fahrer des weißen Kleintransporters wird nun gesucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag gegen 13 Uhr in der Talstraße, Höhe Hausnummer 68. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht an Armen und Hüften. Der Fahrer des Kastenwagens warf ihm Fehlverhalten vor und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der 62-jährige Radler konnte seine Fahrt nach Hause fortsetzen und verständigte von dort die Polizei. Diese nimmt Angaben von Zeugen zum Unfallhergang und dem weißen Kastenwagen unter Tel. 06221/456 90 entgegen. pol/agö