Unbekannter mit Messer erbeutet Bargeld in Supermarkt – Polizei fahndet mit starken Kräften

Schriesheim. Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Supermarkt in Schriesheim überfallen. Nach ersten Informationen der Polizei bedrohte ein dunkel gekleideter Mann gegen 15.45 Uhr eine Angestellte des Edeka-Marktes in der Bismarckstraße mit einem Messer und erbeutete einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte.

Die Polizei fahndet derzeit mit allen verfügbaren Kräften nach dem Unbekannten. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.