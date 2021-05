Unbekannter mit Messer erbeutet Bargeld in Supermarkt – Polizei fahndet

Schriesheim. Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag einen Supermarkt in Schriesheim überfallen. Nach ersten Informationen der Polizei bedrohte ein Mann gegen 15.45 Uhr eine Angestellte des Edeka-Marktes in der Bismarckstraße mit einem Messer und erbeutete einen Geldbetrag in noch unbekannter Höhe. Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte zu Fuß in Richtung Kirchstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß. Er soll zum Tatzeitpunkt eine Jeans, dunkle Sturmhaube und eine prägnante, hellbeige Kapuzenjacke getragen haben.

Die Polizei fahndete mit 15 Streifenwagen zunächst erfolglos nach dem Unbekannten. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim übernahm die Ermittlungen. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Behörde.