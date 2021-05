Überfall auf Edeka

Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Mann am Donnerstag gegen 15.45 Uhr bei einem Überfall in Schriesheim erbeutet. Der Täter bedrohte nach Angaben der Polizei eine Angestellte im Edeka-Markt in der Bismarckstraße mit einem Messer, zwang sie zur Herausgabe von Geld und flüchtete dann in Richtung Kirchstraße.

AdUnit urban-intext1

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und war mit insgesamt 15 Streifenwagen im Einsatz. Trotzdem verlief die Suche nach dem Räuber bis zum Abend ohne Ergebnis. Der Täter ist nach Angaben von Zeugen etwa 180 Zentimeter groß, trug Jeans und eine prägnante, hellbeige Kapuzenjacke sowie eine Sturmhaube.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter oder dessen Fluchtrichtung geben können, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-44 44, zu melden.

Bereits am Ostermontag hatte ein Unbekannter die Aral-Tankstelle in Schriesheim überfallen, damals allerdings am späten Abend. Auch er bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Die Polizei konnte ihn trotz einer Fahndung damals nicht fassen. Ob zwischen den beiden Überfällen ein Zusammenhang besteht, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen, wie Pressesprecher Norbert Schätzle am Donnerstagabend auf Anfrage mitteilte. hje

AdUnit urban-intext2