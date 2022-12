Über 100 Weihnachtswünsche erfüllt

Für strahlende Kinderaugen beim Fest haben viele Schriesheimerinnen und Schriesheimer gesorgt: Dank ihnen konnten alle Wünsche, die Kinder bei der Wunschbaum-Aktion geäußert hatten, erfüllt werden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Insgesamt seien in diesem Jahr 141 Geschenkwünsche erfüllt worden. Denn leider sei das Auspacken von Geschenken am Heiligabend nicht für jede Familie eine Selbstverständlichkeit, so die Stadt weiter. Durch die Krisen der letzten beiden Jahren seien viele Familien zusätzlich finanziell belastet worden.

Festlich verpackt

Bemerkenswert sei in diesem Jahr, dass die Spenden außerordentlich großzügig ausgefallen seien und die meisten Spenderinnen und Spender den aufgeführten Wunsch sogar noch übertroffen hätten, hieß es.

Einzelne Wünsche von Kindern, die erst spät am Wunschbaum aufgehängt werden konnten, wurden aus dem Sozialfonds der Stadt bezahlt. Die weihnachtlich verpackten Geschenke wurden am Dienstag im Schriesheimer Rathaus an die Kinder übergeben.

„Es ist einfach großartig, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Weihnachtswünsche von Kindern erfüllt werden konnten. Dies ist einzig der außerordentlichen Spendenbereitschaft der Schriesheimer Bürgerinnen und Bürger zu verdanken“, freute sich Schriesheims Bürgermeister Christoph Oeldorf. Diese uneingeschränkte Solidarität, Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt in Schriesheim sei wirklich einmalig. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten wird durch eine solche Aktion der Kerngedanke von Weihnachten nochmals besonders hervorgehoben. Hierfür möchte ich mich bei den Schriesheimer Bürgerinnen und Bürgern herzlich bedanken“, sagte Oeldorf.

Die vorgedruckten Wunschzettel für die Aktion konnten in den vergangenen Adventswochen im Rathaus der Stadt Schriesheim, in der Stadtbibliothek und dem Café Mittendrin von Familien abgeholt werden. Darüber hinaus wurden vom Integrationsmanagement, der Sozialstelle und in den Schriesheimer Kindergärten Wunschzettel verteilt. Die Kinder durften dabei einen Geschenkwunsch im Wert von bis zu 20 Euro äußern. Der Wunschbaum vor dem Rathaus wurde schließlich mit den anonym ausgefüllten und abgegebenen Wunschzetteln geschmückt. Die Schriesheimer hatten so die Möglichkeit, einen Wunschzettel abzunehmen und den Weihnachtswunsch eines Kindes wahr werden zu lassen.

Bereits zum vierten Mal

Die gemeinsame Initiative der SPD-Fraktion, der Bürgerbeauftragten der Stadt Schriesheim, des Integrationsmanagement und der Sozialstelle der Stadtverwaltung hat es sich zum Ziel gesetzt, den Kindern einen Wunsch zu erfüllen, deren Familien sich in einer finanziell schwierigen Situation befinden.

Es war bereits das vierte Jahr, in dem die Aktion auf die Füße gestellt werden konnte. her