Tuncer legt offiziell los

Der Schriesheimer Bürgermeisterwahlkampf kommt allmählich in Fahrt: Die Kandidatin der Grünen, Stadträtin Fadime Tuncer (Bild), beginnt ihre Kampagne offiziell am Mittwoch, 6. Oktober, 19.30 Uhr.

In der Weinscheuer Majer in der Bismarckstraße möchte die grüne Kommunalpolitikerin sich und ihr Programm unter dem Motto „Schriesheim im Herzen – BürgerInnen im Blick“ vorstellen. Geschehen soll dies in lockerem Rahmen. Denn für diesen Abend hat die Kandidatin den bekannten Heidelberger Chorleiter und Conférencier Bernhard Bentgens gewinnen können.

© Tuncer

Die Veranstaltung (Einlass: 19 Uhr) ist öffentlich, der Eintritt frei. Für die Teilnahme gilt als Voraussetzung die 3-G-Regel (genesen, geimpft oder getestet). Außerdem ist eine Voranmeldung (schriesheim@ fadimetuncer.de) erwünscht.

Die Wahl findet am 28. November statt. Neben Tuncer bewirbt sich bisher nur der Bürgermeister von Wilhelmsfeld, Christoph Oeldorf, der von CDU und Freien Wählern unterstützt wird. -tin

