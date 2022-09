Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weinbau Trotz Hitze: Schriesheimer Trauben in Top-Form

In Schriesheim startet am Montag die Weinlese für den Jahrgang 2022. Die Qualität der Trauben ist aktuell "wie aus dem Bilderbuch" - so der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft, Manuel Bretschi.