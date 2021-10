Treuer Spieler reist sogar aus Hanau an

Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende – für die Boule-Spielerinnen und -spieler des Partnerschaftsvereins Schriesheim-Uzès ist es immerhin ein zeitlich begrenztes Ende: Im kommenden Frühling werden sie wieder die Kugeln rollen und fliegen lassen – wenn es Corona zulässt. Etwas Wehmut stand beim letzten Boulespiel des Jahres gleichwohl in die Gesichter geschrieben, doch im Laufe des Wettkampfs zum Saisonabschluss wurde mit reichlich Secco erfolgreich dagegengehalten.

Große Resonanz bei bestem Wetter

Das Wetter zeigte sich an diesem Abend von seiner besten Seite mit blauem Himmel und Sonne pur. Entsprechend groß war die Resonanz der Spieler beim sogenannten Abboulen. Einer, der zu den treuesten zählt und den weitesten Anfahrtsweg hat, ist Josef Baus. Mit seiner Frau reist er regelmäßig von Hanau in die Weinstadt an der Bergstraße. „Wir nehmen gerne die Fahrt auf uns, um wieder die Schriesheimer zu sehen“, verriet er. Zuerst gehe es ins KSV Fitnessstudio, um sich für den Boule-Wettkampf in Form zu bringen. Zum Abschluss klingt der Tag bei einem Abendessen aus, bevor es über die Autobahn zurück ins Hessenland gehe.

Ganz ohne die Einflüsse von Corona ist auch dieser Sommer für die Boulespieler nicht geblieben. „Pandemiebedingt konnten wir in diesem Jahr die Saison erst im Juli anstatt im April eröffnen“, berichtete Schatzmeister Udo Lehmann. Trotz aller Widrigkeiten sei die Saison aber gut verlaufen, und es hätten sich immer genügend Spieler auf dem Platz eingefunden. „Im Schnitt waren es aber um die zehn weniger“, bilanzierte Lehmann. Er rechne jedoch fest damit, dass sich im kommenden Jahr alles wieder wie „vor Corona“ einpendeln werde. Und weil man in diesem Jahr mit der Saison schon später beginnen konnte, wurde auch bei jedem Wetter gespielt. „Wir haben das Wetter genommen, wie es eben kam“, führte er aus.

Wohingegen bekanntlich die Pandemie andere Aktionen und Veranstaltungen innerhalb der Partnerschaft komplett lahmlegte: „Alles musste abgesagt werden, angefangen vom Mathaisemarkt über den Weinmarkt, das Stadtfest und auch die Reisen.“ Übers Internet habe man wenigstens Kontakt halten können. Er hoffe, dass zu Weihnachten ein Besuch aus der Partnerstadt wieder möglich wäre. Auf eine gute Resonanz sei auch das Festival „Essen wie Gott in Frankreich“ gestoßen, jetzt freue man sich auf den Chanson-Abend im November (Infos: www.schriesheim-uzes.de)

