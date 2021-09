Trauer um Irmgard Mohr

Es ist eine Nachricht, die im öffentlichen Leben Schriesheims Betroffenheit auslöst: Altstadträtin Irmgard Mohr, Vorsitzende des Verkehrsvereins, ist nach langer, schwerer Krankheit am Montag, wenige Tage vor ihrem 75. Geburtstag, verstorben. Mit ihr verliert Schriesheim eine ehrenamtlich verdiente Bürgerin, die sich an vielen Stellen für ihre Heimatstadt erfolgreich engagierte.

Geboren wurde sie als Irmgard Schulz – der ebenfalls vielfältig engagierte Karl-Heinz Schulz ist ihr Bruder - am 28. September 1946 in ihrem Elternhaus im Rappenbuckelweg, der damals noch als Talstraße firmierte. Nach Besuch der Strahlenberger Schule absolvierte sie eine Lehre als Industriekauffrau bei BBC in Ladenburg. Ab 1968 war sie bei BWT Schriesheim tätig, wo sie bis zu ihrem Ruhestand 2011 auch die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet hat.

Seit 1976 Mitglied in der SPD

Irmgard Mohr bei ihrer Verpflichtung als Stadträtin 2018. © Marcus Schwetasch

Seit 1976 Mitglied der SPD und befreundeter Organisationen wie der AWO, kandidierte sie bereits 1989 für den Gemeinderat, doch noch klappte es nicht. Erst 2018 rückte sie in das Gremium nach, wurde bei der Kommunalwahl 2019 jedoch Opfer der Stimmenverluste ihrer Partei.

Dort währte ihre Amtszeit weit länger. Als Nachfolgerin von Hans-Jürgen Krieger trat sie 1996 an die Spitze der Schriesheimer SPD. Es war eine bedeutende Zeit der Kommunalpolitik, vor allem auf Grund der Bürgermeisterwahl 1997, in der sie den Ortsverein mit ihrer Führungskunst durch die innerparteilich nicht einfachen Zeiten führte. Nach zehn Jahren gab sie den Vorsitz 2006 an Sebastian Cuny weiter.

Wirken für den Verkehrsverein

Frühzeitig engagierte sie sich im Verkehrsverein, der damals von ihrem Bruder Karl-Heinz geführt wurde. Als Geschäftsführerin hatte sie Anteil an all den erfolgreichen Aktivitäten, mit denen dieser in- und außerhalb Schriesheims aufhorchen ließ.

Das gilt vor allem für die inzwischen legendären Freilicht-Aufführungen des „Käthchen von Heilbronn“, in denen sie Kunigunde von Thurneck, Gegenspielerin der Titelheldin, verkörperte. Die Bühne war ihr nicht fremd – nach rund 30 Jahren im bekannten Mundarttheater des Gesangvereins „Eintracht“.

2015 sagte sie der Bühne ade, um von ihrem Bruder den Vorsitz des Verkehrsvereins zu übernehmen. Auch in diesem Amt engagierte sie sich mit großem Einsatz, bis 2019 eine heimtückische Krankheit sie heimsuchte, gegen die sie ihren tapferen Kampf nunmehr verloren hat – acht Tage vor ihrem 75. Geburtstag.