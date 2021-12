Titel für weitere zwei Jahre

Die Stadt Schriesheim erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt. Das teilte das Rathaus am Montag in einer Mitteilung an die Presse mit. Die Auszeichnung wurde demnach erstmalig im Jahr 2015 durch Fairtrade Deutschland e.V. verliehen. „Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus“, schreibt die Stadt.

Bürgermeister Hansjörg Höfer freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die erneute Rezertifizierung als Fairtrade-Stadt ist ein schöner Beleg für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Schriesheim“, wird er zitiert. „Ich freue mich sehr, dass Schriesheim dem Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“

Produkte aus fairem Handel

Vor sechs Jahren hatte die Stadt Schriesheim für ihr Engagement zum fairen Handel erstmals die Auszeichnung durch den gemeinnützigen Verein Fairtrade Deutschland erhalten. Hierfür musste sie nach eigenen Angaben fünf Kriterien nachweislich erfüllen. Im Rathaus gibt es fair gehandelten Kaffee, die Unterstützung des fairen Handels wurde in einem Ratsbeschluss festgehalten. Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, Vereine, Schulen und Kirchengemeinden leisten Bildungsarbeit, über lokale Medien wird über die Aktivitäten informiert.

Das Engagement der Fairtrade-Towns ist vielfältig: In Schriesheim wird regelmäßig in Kooperation mit dem Begegnungszentrum „mittendrin“ ein „Faires Frühstück“ veranstaltet. Hier erwarten die Besucherinnen und Besucher auch viele Informationen zur Fairtrade-Stadt Schriesheim. Zudem finden in Kooperation mit Nachbargemeinden, die ebenfalls zertifizierte Fairtrade-Städte sind, Vortragslesungen statt. Weitere Angebote seien in Planung.

Schriesheim ist eine von über 770 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst mehr 2 000 zertifizierte Kommunen in 36 Ländern weltweit. red/agö