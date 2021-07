Tierischer Einsatz

Ungewöhnlicher Einsatz für die Schriesheimer Feuerwehr in der Talstraße: Ein Pferd war in den Kanzelbach gerutscht und konnte wegen der steilen Uferböschung nicht wieder von selbst aus dem Bach heraus. Das Tier hatte sich nicht schwerer verletzt, so dass Besitzer, Tierärztin und Feuerwehr nach einer Möglichkeit suchen konnten, das Tier an einer anderen Stelle aus dem Bach zu holen, berichtet die Wehr. Einige Meter bachabwärts war die Böschung nicht zu hoch: Die Wehrleute entfernten ein Zaunelement, schnitten Büsche und Äste stark zurück und führten es aus dem Wasser heraus. sko (Bild: FFW Schriesheim)

