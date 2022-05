Teures E-Bike gestohlen

Schriesheim. In der Region sind wieder Fahrraddiebe unterwegs gewesen: Am Donnerstag zwischen 10.15 und 12.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike gestohlen, das in der Max-Planck-Straße in Schriesheim an einem Gartenzaun angeschlossen war.

Ersten Ermittlungen zufolge muss der Täter das Rad laut Polizei mittels eines Autos oder Transporters abtransportiert haben, da sich das Rad aufgrund einer technischen Vorrichtung nur in Verbindung mit einem Radcomputer fahren lässt. Das E-Bike hatte einen Wert von mehr als 5500 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein E-Bike Typ Stromer ST2 in der Rahmenfarbe blau, so die Beamten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/61301 beim Polizeiposten Schriesheim zu melden. pol/sko

